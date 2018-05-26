Побиття нардепа Найєма: учасник бійки отримав водійські права вже після інциденту (документ)

Саітов Ахмед-Абубакарович, водій Мерседеса, отримав водійські права через 16 днів після інциденту з Найємом.

Ахмед-Абубакарович Саітов, який брав участь у побитті народного депутата Мустафи Найєма, отримав водійські права через 16 днів після інциденту.

Про це повідомив брат нардепа Масі Найєм у Facebook.

"Саітов Ахмед-Абубакарович, водій Мерседеса (АА 0095 ТТ), отримав водійські права через 16 днів після інциденту з Мустафою. Тобто на момент інциденту він не мав цих прав", - зазначив Масі Найєм.

За його словами, це "пояснює характер його подальших дій після порушення правил дорожнього руху".

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Також Масі Найєм наголосив, що учасник побиття збрехав у суді, коли говорив, що не притягувався до адміністративної відповідальності.

"У 2016 році він притягувався за їзду без прав. Тоді йому ще не було 18 років", - зазначив Масі Найєм.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.