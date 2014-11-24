Порошенко запросив нового президента Румунії відвідати Україну

Як зазначається в повідомленні, Порошенко привітав Йоханніса з перемогою на президентських виборах, а також подякував за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Глава держави висловив сподівання на продовження побудови добросусідських взаємин з Румунією та її солідарну позицію із Україною. "Румунія була першою країною, яка ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, і її підтримка наших євроінтеграційних прагнень є дуже важливою", - наголосив президент України.

Читайте такожПрем'єр Румунії: РФ представляє найбільшу загрозу для безпеки регіону

Переможець президентських виборів у Румунії подякував главі Української держави за привітання, а також запевнив у підтримці України та її європейського шляху.

Порошенко запросив Йоханніса відвідати Україну з візитом.