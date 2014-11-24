Порошенко запросив нового президента Румунії відвідати Україну
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Клаусом Йоханнісом, який переміг на виборах Президента Румунії 16 листопада. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як зазначається в повідомленні, Порошенко привітав Йоханніса з перемогою на президентських виборах, а також подякував за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Глава держави висловив сподівання на продовження побудови добросусідських взаємин з Румунією та її солідарну позицію із Україною. "Румунія була першою країною, яка ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, і її підтримка наших євроінтеграційних прагнень є дуже важливою", - наголосив президент України.
Читайте такожПрем'єр Румунії: РФ представляє найбільшу загрозу для безпеки регіону
Переможець президентських виборів у Румунії подякував главі Української держави за привітання, а також запевнив у підтримці України та її європейського шляху.
Порошенко запросив Йоханніса відвідати Україну з візитом.