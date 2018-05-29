Законопроект "Про концесію" відкриває нові схеми для олігархів - Вадатурський

За словами Вадатурського, більшість у парламенті не проти концесії, як інструменту державно-приватного партнерства, проте, в Україні, цей механізм перетворюють в канал виведення коштів з держпідприємств.

Урядовий законопроект "Про концесію", прийнятий парламентом у першому читанні, викликав в Україні неабиякий суспільний резонанс і протест експертів і парламентаріїв, які голосували проти. Причина невдоволення - тіньові схеми, закладені в проекті, цементуючі вплив олігархів на держпідприємствах, - про це в ефірі 5-го каналу заявив народний депутат України Андрій Вадатурський.

За його словами, більшість у парламенті не проти концесії, як інструменту державно-приватного партнерства, проте, в Україні, цей механізм перетворюють в канал виведення коштів з держпідприємств.

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"Що сталося? У законопроект записали схеми, які легалізують олігархів в Україні. Я особисто подав 45 поправок до цього законопроекту і готовий відстоювати кожну. Наприклад, рішення, кому віддати об'єкт в концесію може бути поза тендеру. Скажіть, будь ласка, до чого це підштовхує? Тобто, хочеш - роби тендер, хочеш - можеш взяти і домовитися", - заявив Вадатурський.

У парламенті вважають, що законопроект №8125 "Про Концесію" набрав 240 голосів у першому читанні скоріше випадково. Надалі його чекає капітальна "чистка" від схем. Серед інших депутати хочуть вилучити дискримінаційну статтю, яка дозволяє компаніям, які використовували раніше потужності держпідприємств, пріоритетно претендувати на концесію. Таким чином, фактично відсікаються будь-які інші потенційні учасники конкурсу, а сам тендер стає формальністю.

Наприклад, у найбільшому порту України - ДП МТП "Южний" давно працює приватна компанія "Портінвест" (входить до складу холдингу СКМ, 100%-ним бенефіціаром якого є Рінат Ахметов - ред). За правилами "нової" концесії, приватник у "Південному" трансформує формат "користування" портом - в концесію на 49 років. Будь-які інші претенденти на самому початку втрачають можливість перемогти в конкурсі.

"Там ще цікавіше написано - нерезидент може брати участь у конкурсі, але бути концесіонером не може. Тобто - якщо хочеш брати участь, бери участь. Але виграти ти не можеш", - підкреслив Вадатурський.

В парламенті в цілому не підтримують ідею передачі в концесію високоприбуткових підприємств, - акцентують увагу в ефірі 5-го каналу. Приміром, той же порт "Південний" в минулому році отримав чистий прибуток у розмірі 1,5 млрд. грн., перерахувавши 450 млн. грн податків до держбюджету. У поточному році чистий дохід підприємства планується на рівні 1,9 млрд. грн.

На тлі того, що в концесію планують віддавати рентабельні підприємства, особливо цинічно, на думку депутатів, виглядає частину законопроекту, що дозволяє концесіонеру отримувати компенсацію з держбюджету у разі недоотримання прибутку.

"Як можна погодитися на принцип, при якому ти заходиш, обіцяєш, виграєш конкурс, а потім, якщо в тебе не вийшло, то держава компенсує тобі збитки. Які тоді ризики у бізнесу? Навіщо нам тоді такий концесіонер? Ми хочемо залучити інвестора, але він потім буде вибивати кошти з держбюджету на фінансування цього підприємства? Тобто це буде легальний олігарх, який, контролюючи підприємство буде отримувати прибуток за держрахунок. Такого в світі ніде немає. Якщо ти береш в концесію, то ти інвестуєш і держава заробляє. А не навпаки - береш в концесію, щоб потім за держкошти відновлювати або експлуатувати об'єкт", - підкреслив нардеп.

Довідка. Скандальний законопроект "Про концесію", розроблений Кабінетом міністрів України, прийнятий за основу Верховною Радою України 3 квітня 2018 р. Нові правила дозволяють концесіонеру відчужувати державне майно, а також отримувати компенсацію з держбюджету у разі "невдачі" у реалізації концесійного проекту.