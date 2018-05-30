Каплін: правоохоронці розслідують відмивання коштів нардепом Рабіновичем

Народний депутат від БПП Сергій Каплін стверджує, що дружина нардепа, лідера партії "За життя" Вадима Рабіновича отримала від російського бізнесмена Павла Фукса гарантійний платіж у розмірі 22 млн грн за землю, вартість якої у 18 разів менше.

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Каплін заявив у Facebook, що у справі нардепа, лідера партії "За життя" Вадима Рабіновича з'явилися нові докази.

"Угоду Рабиновича з відмиванням коштів на продаж землі долучили до виробництва, яке розслідує НАБУ за моїми заявами. Дружина Вадима-Давіда Рабіновича отримала "гарантійний платіж" від російського бізнесмена [Павла] Фукса – 22 мільйони за землю, яка стоїть у 18 разів дешевше! А потім позичила частину грошей своєму чоловікові – от і схема легалізації брудних доходів подвійного громадянина. Детективи НАБУ дослідять і ці факти!" – написав Каплін.

Він додав, що стосовно дій Рабіновича вже відкрито п'ять кримінальних проваджень, зокрема у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Держміграційній службі.

"У САП і ДМС також вичерпні докази його подвійного громадянства. Тому скоро Вадим-Давід буде позбавлений українського і знову сяде у в'язницю за незаконне збагачення і свої махінації", – заявив нардеп.

На початку квітня Каплін писав, що Рабінович фіктивно продавав землю і займався відмиванням грошей, і додав, що подає заяви про це в антикорупційні органи.

Журналіст Василь Крутчак 28 листопада 2017 року повідомив, що написав заяву в Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро про порушення, які виявив у деклараціях Рабіновича. Крутчак стверджує, що нардеп не вказав у деклараціях за 2015 і 2016 роки орендований будинок в Обухові площею 600 м². За підрахунками Крутчака, витрати на оренду в цьому районі можуть становити за два роки від 5,8 до 8,4 млн грн.

Він також заявляв, що Рабінович приховує ізраїльське громадянство і сплачує соціальні внески в цій країні. Крутчак називає Вадима Рабіновича Давідом і стверджує, що саме під цим ім'ям політик набув ізраїльського громадянства.

Рабінович пройшов у Верховну Раду за списком Опозиційного блоку під четвертим номером. Є головою парламентського підкомітету з питань прав людини. У травні 2016 року він заявив у ЗМІ про свій вихід зі складу фракції Опозиційного блоку, але на сайті Верховної Ради на сьогодні зазначено, що Рабінович досі є членом фракції.