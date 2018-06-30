Життя в ДНР: «померлі» підприємства та зневірені люди

Схід України продовжує жити в режимі військового часу, і це лежить виключно на совісті Росії. Підтримувані нею бойовики заганяють окупований Донбас в гуманітарну катастрофу - коли в усьому регіоні відбуваються перебої з продуктами, найчастіше, немає світла і тепла, немає і грошей. Замість життєво необхідного - обстріл з «Градів» і мінометів, зруйновані житла та установи, загибель мирних жителів.

На підконтрольних так званої Донецької народній республіці («ДНР») територіях прокотилася хвиля акцій протесту проти «нової влади». Жителі Тореза, Амвросіївки, Горлівки, Єнакієве і Сніжного, обурені падінням рівня життя, вимагають від «дэнээровцев» виплати пенсій і зарплат, поставок продовольства.

Мародерство і дохід від «копанок»

Непоправні втрати несе і промисловість Донецького регіону. Окупанти розкрадають стратегічні українські підприємства і вивозять обладнання в Росію. Так, наприклад, надійшли із заводом «Топаз», виробляють складні радіотехнічні системи і комплекси спеціального призначення (ППО «Кольчуга» та «Мандат»), а також радіотехнічні вироби широкого застосування. Як повідомили УНІАН співробітники заводу, устаткування підприємства, а також кілька недобудованих установок, вивезені в РФ. А в цехах бойовики розмітили казарми.

Ще один приклад мародерства проросійських бойовиків і російських солдатів, які воюють разом з ними, з'являвся у ЗМІ. За інформацією місцевих журналістів, у Донецькій області з Сніжнянського машинобудівного заводу, що виробляє особливі лопатки для турбін вертольотів, літаків-штурмовиків та двигунів цивільних літаків, вивезені унікальні штампи-лекала, які визначають точність виробництва цих самих лопаток.

Складна ситуація на шахтах Донеччини. У прес-службі Донецької облдержадміністрації зазначають, що тільки в жовтні вуглевидобуток в регіоні впала на 64,4% в порівнянні з торішнім показником. З-за дій «ДНР» не працюють шахти державних підприємств «Артемвугілля», «Орджонікідзевугілля» та підприємства недержавної форми власності - «ДТЕК «Шахта «Комсомолець Донбасу» і «ОП «Шахта «Жданівська». Не виробляли роботи з видобутку вугілля також чотири шахти донецького держпідприємства «ДВЕК», 5 шахт ДП «Макіїввугілля», 2 шахти ДП «Дзержинськвугілля», 2 шахти ДП «Торезантрацит», шахта «Іловайська» ДП «Шахтарськантрацит», шахта № 22 «Комунарська» ПАТ «Шахтоуправління «Донбас».

У той же час, незаконний видобуток вугілля з «копанок» у Донецькій області процвітає. Обсяги цього «промислу» б'ють рекорди, а видобутий «сірий» угольок вивозять у Росію.

Підприємства олігархів працюють не в повну силу

УНІАН вирішив безпосередньо з'ясувати, як йдуть справи в окупованій бойовиками Донецької області у вітчизняних корпорацій-гігантів - «Метінвесту» (здійснює єдине управління підприємствами вугільної, гірничорудної, коксохімічної, металургійної і трубної галузей, що знаходяться під контролем «СКМ» Ріната Ахметова), «Group DF» Дмитра Фірташа і «Донецьксталі» (контролюється структурами бізнесмена Віктора Нусенкіса), які мають великі активи на території регіону.

Втім, в «Донецьксталі» від коментарів відмовилися, посилаючись на «складність ситуації».

У «Group DF» на запит УНІАН відповів Олександр Халін, генеральний директор «Остхема», що входить в концерн. За його словами, в зоні АТО, за рішенням власника, зупинені два підприємства - «Стирол» і Сєверодонецький «Азот»», а вся з заводів продукція вивезена.

«Партнери «Стиролу» і «Сєверодонецького «Азоту»не постраждали. Ми виробили для сільського господарства країни і для покупців за кордоном стільки добрив, скільки обіцяли. Всі зобов'язання були повністю виконані зусиллями двох інших заводів, що входять в «Остхем» - «Черкаським «Азотом»» і «Ривноазотом», - сказав Халін.

Він також зазначив, що збитки концерну від зупинки підприємств зростають, хоча їх загальний обсяг підраховувати рано - заробітна плата працівникам та податки до бюджетів сплачуються справно. «У Сєвєродонецьку співробітники займаються модернізацією та ремонтом окремих цехів. На «Стиролі» тільки невелика частина співробітників виведена для підготовки обладнання до зимового періоду. Головне, що необхідно для забезпечення безаварійної роботи наших заводів в зоні АТО - це світ. Всі інші питання технічного характеру наші фахівці вирішать самостійно», - підсумував Халін.

У свою чергу, в прес-службі «Метінвесту» УНІАН повідомили, що на сьогодні всі підприємства групи продовжують свою діяльність, але працюють з неповним завантаженням. «З-за артилерійських обстрілів зупинялися Харцизький трубний завод, Авдіївський коксохімічний завод, Єнакіївський металургійний завод, а також Макіївська філія ЄМЗ. В даний момент вони продовжують працювати не на повну потужність. Змушені були знизити обсяги виробництва і комбінати «Азовсталь», а також Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, що пов'язано з труднощами постачання сировини і відвантаження готової продукції із-за руйнування залізниці. З тих же причин були скорочені відвантаження вугілля на «Краснодонвугіллі», - повідомили в прес-службі корпорації.

У той же час, в «Метінвесті» запевняють, що роблять все можливе для збереження робочих місць працівників на всіх підприємствах групи. «Хоча, з об'єктивних причин, стався суттєвий відтік працівників з підприємств, що перебувають у зоні бойових дій, зокрема, з «Краснодонвугілля» і ЄМЗ. Але оплата праці працівників відбувається в повній відповідності з законодавством України», - відзначили в «Метінвесті».

Регіон без торгівлі та інвестицій

Якщо великі підприємства, за їх твердженням, мало-мальськи живі, то середній бізнес «нова влада» практично задушила поборами. Найбільш непомірними стали так звані «податок з обороту» і «військовий податок». За даними ЗМІ, які посилаються на джерела в регіоні, щодо кожного підприємства сума стягується різна - залежно від доходу. На умовах анонімності підприємці заявляють, що якщо відмовитися платити бандитам, то бізнес «віджимають». УНІАН обдзвонив кілька транспортних і машинобудівних підприємств Донецька, щоб дізнатися з перших вуст, як працюється в регіоні. Реакція збентежила. Деякі різко відповідали, що категорично на таку тему говорити не будуть. Інші кидали слухавку, почувши «Київ, УНІАН». Треті були більш відверті і пояснили - на Донбасі говорити вголос про такі проблеми не можна, можна опинитися «в підвалі» і, в цьому зв'язку, попросили не вказувати в публікації навіть їх назв.

Внаслідок напруженої ситуації в регіоні терплять збитки і великі торгові мережі. Так, продуктова мережа дискаунтерів «АТБ», що входить до складу однойменної корпорації, оцінює свої втрати з-за військових дій на території Луганської і Донецької областей у більш ніж 1 млрд грн. Причинами таких значних збитків в «АТБ» називають «націоналізацію» майна бойовиками, повне або часткове руйнування торгових об'єктів і розподільних центрів, викрадення автротранспорта, крадіжки товару, торгового обладнання та грошових коштів.

Іноземні інвестори, зважаючи на все, що відбувається, залишають Донецький регіон. Вже зупинила роботу в області (за бойових дій і мародерства) мережа центрів оптової торгівлі Metro. Також вчинив найбільший німецький виробник будматеріалів - концерн HeidelbergCement AG. Хоча його підприємство не захоплено прихильниками «ДНР», у німців, за словами представника концерну, «свої уявлення про те, як має вестися бізнес». «Ми в цьому не хочемо брати участь і відмовилися від будь-яких переговорів з сепаратистами», - уточнили в концерні.

«Розпил заводів на металобрухт, заручники і наркотрафік - основні джерела доходів «ДНР»»

Про подробиці того, що відбувається на Донбасі УНІАН розповів народний депутат Єгор Фірсов, уродженець Донецької області, який часто буває на малій Батьківщині і днями повернувся з окупованого проросійськими бойовиками регіону.

Що відбувається в Донецьку? Підприємці залякані, не хочуть говорити...

Підприємства працюють. Мені дзвонили багато підприємців з різних питань - щодо податків, реєстрації і т. д. Вони дезорієнтовані. В першу чергу, хочуть зберегти свій бізнес, капітал. Тенденція зараз така, що середній бізнес їде з Донбасу. ДНР вимагає сплати податків, причому готівкою і на її розсуд, залякує. Але великі підприємства поки ще працюють.

Було багато інформації про те, що окупанти грабують заводи, в першу чергу, стратегічного значення, вивозять обладнання на територію Росії. Це відповідає дійсності?

Мені складно сказати про загальну картину. Такі супер-стратегічні підприємства «Топаз», найімовірніше, пограбовані. Вони відразу ж були захоплені бойовиками. Підприємства, наприклад, машинобудівні, ремонтні, вони використовують у своїх цілях, не грабують. Але маса заводів розпиляна на металобрухт. Це, як і заручники, і наркотрафік, є основним джерелом доходів «ДНР».

А як же «копанки»? Цей бізнес процвітає на Донбасі як ніколи...

Вугілля з «копанок» йде в Росію, на територію Ростова, Таганрога. Дійсно, цей вид незаконного видобутку вугілля зараз досяг максимуму, чого не було навіть за часів Януковича. І відбувається це тому, що закони не діють, ніхто нічого не контролює.

А є підприємства, які бойовики не чіпають?

Є. Наприклад, підприємства Ахметова. Мабуть, за домовленістю, бойовики їх не розкрадають, а лише контролюють. «Стирол» Фірташа не працює, але його теж контролюють бойовики. А підприємства бізнесменів середньої руки розпиляні на металобрухт.

ЗМІ пишуть, що велика частина населення виїхала з Донецька. Це так?

У Донецьку велика частина населення залишилася. Це - понад 500 тисяч осіб. В основному, поїхала і виїжджає молодь.

Який зараз настрій у населення Донецької області?

Дуже змішане. І все тому, що інформаційна політика держави щодо Донбасу - на нульовому рівні. У Донецькій області на окупованій території дивляться виключно російські канали. До речі, і на українській території їх ніхто не вимикає. А ось українські канали на окупованій території заглушуються. Інтернет-сайти відключаються. Проукраїнське населення з великим трудом, але ловить і дивиться українські радіо і ТБ.

Тобто, на Донбасі все ще залишається проукраїнськи налаштоване населення?

Так, хоч і незначна частина. Потрібно розуміти, що державі зараз потрібно воювати, в першу чергу, за уми жителів Донецького регіону. А така робота не ведеться. І чим більше держава не діє в цьому напрямку, тим більше ускладнюється ситуація. Приміром, в Авдіївці, підконтрольної Україні (вона прикордонна - 12 км від Донецького аеропорту), ситуація не в нашу користь. Люди думають, що у них була нормальна життя, навіть коли їх захопили сепаратисти, а тепер прийшли українці, і все стало жахливо - води немає 4 місяці, 1,5 місяця не було світла, місто постійно обстрілюють, розбомблені будинки, гинуть люди.

Я там був недавно, і все насправді виглядає жахливо. Обстановка психологічно сильно тисне. А якщо ще поспілкуватися з людьми, то стає зовсім важко. Народ обозлен, абсолютно дезінформований. Звідси й таке: раніше, згідно з соціологічними опитуваннями за квітень, 30% населення були за «ДНР», тобто, Росію, 30% - за Україну. Готові навіть були взяти зброю в руки для захисту єдності країни, решта 40% - «плаваючі». Зараз проукраїнськи налаштовані їдуть, а «плаваючі» переходять на проросійську бік, підкреслюючи, що держава їх кинуло. Тобто, немає діалогу між державою і населенням Донбасу, немає комунікацій для зв'язку. Звідси і такі настрої.

За час нашої розмови ваш телефон вже тричі зникало. Вас прослуховують?

«ДНР»? Цілком можливо, там прослуховують всіх і вся. Тому люди і залякані.

Тим не менш, останнім часом надходить інформація про хвилю акцій протесту на окупованих територіях. Чи означає це, що люди змінюють орієнтир на проукраїнський?

Люди вийшли на вулиці, чого не було у всі часи присутності на Донбасі влади Януковича. Але це не були супер-бунти. Це були перші натяки на акції протесту, демонстрація згуртованості. Але люди не виступали за українську владу, вони «качали» «ДНРовский» режим. Претензії висловлювали місцевим, так званим «командирів», які обіцяли високі російські зарплати і пенсії, але люди виявилися обдуреними. Соцвиплат немає взагалі. Люди, по суті, дезорієнтовані. Для них, той, хто буде платити, той і добрий. Вони вважають, що газ їм дає Росія, «ДНР» переконує, що постачання палива - її заслуга, а от Україна обрізала фінансування. При цьому у «ДНР» вже є свої радіостанції і телеканали, які ведуть таку антиукраїнську пропаганду.

Як, на вашу думку, можна налагодити комунікацію з регіоном?

Я нещодавно брав участь у конференції на цю тему, і там повідомлялося, що Польща передала нам радіопередавачі та ретранслятори, які будуть ретранслювати на Донецьк українські ТБ-канали. Але є одна проблема, цим каналам як би не довіряють на окупованій території. Потрібно щось нове. Журналіст Сергій Гармаш зараз носиться з ідеєю створення спеціального радіо - і телемовлення в абсолютно новому форматі для подання об'єктивної інформації, без особливих навантажень на українізм. У верхах ідею підтримують, але далі руху ніякого немає.

Зараз почалися розмови про необхідність створення Міністерства інформації, а також Міністерства у справах Донбасу і Криму. Тобто, хочуть створити якийсь мозковий центр, який буде вирішувати як інформаційні питання, так і кадрові, економічні і т. д щодо сходу і півдня країни. Піднімалося питання і на рівні коаліційної угоди... Подивимося, що з цього вийде. Але зараз, повторюся, дуже важливо почати інформаційну війну з Росією, яка веде відверту пропаганду, за уми Донбасу.

На ваш погляд, як довго схід України буде перебувати в такому стані, як зараз?

Ця проблема буде доти, поки при владі буде Путін, поки Росія не почне сипатися. Наприклад, нафта опуститься нижче 60 доларів за барель, бюджет РФ почне тріщати по швах, соцвиплати скоротяться, народ вибухне, а опозиція його підтримає. Тоді Путін почне думати не про Україну, а про те, як зберегти Росію, у нього відкриється внутрішній фронт. Ось тоді у нас з'явиться шанс її перемогти. А поки ми тільки обороняємося.

Нана Чорна