Ющенко називає політику Тимошенко політикою авантюр і інтриг

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає політику прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО політикою авантюр і інтриг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в інтерв’ю українським журналістам в Душанбе.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що його відверто здивувала позиція прем’єр-міністра, яка направила йому лист щодо газових питань. «Я не є прихильником стосунків Президента і прем’єра через пошту. Ми кожен тиждень зустрічаємось по декілька разів, і якщо прем’єр-міністр переслідує не піар, а (переслідує – УНІАН) організацію конкретної роботи, в тому числі й по темі газового ринку, це можна було зробити на двосторонній основі», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши думку, що Ю.ТИМОШЕНКО переслідувала інші цілі.

Президент підкреслив, що його домовленості з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ обидва уряду позитивно сприйняли і назвали ці кроки правильними.

«Обидва прем’єр-міністри на спільній прес-конференції заявили, що вони вітають такі домовленості - і як проведення розрахунків, і як щодо майбутніх перемовин по організації ринку. І перший, хто мене привітав з блискучою перемогою, це була прем’єр-міністр України», - сказав В.ЮЩЕНКО. Тому він не розуміє, що хотіла сказати своїм вчинком Ю.ТИМОШЕНКО, написавши такого листа.

«І про це мені неприємно говорити, мені набридає ця політика авантюр і інтриг», - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Ю.ТИМОШЕНКО направила лист до В.ЮЩЕНКА у відповідь на звернення глави держави стосовно ситуації в газовій сфері, опубліковане в засобах масової інформації.

У листі Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, йдеться, що вона підтримує і буде виконувати домовленості між Президентами України та РФ від 12 лютого "у тій частині, що стосуються доцільності негайної нормалізації відносин між нашими країнами у газовій сфері”.

Проте, сказала прем’єр, Кабінет Міністрів не може погодитися з деякими умовами цих домовленостей, а саме:

- закупівля в першому кварталі 2008 року російського природного газу за ціною 315,6 доларів США за тисячу кубометрів газу з попередньою передоплатою;

- заміна одного посередника іншим шляхом створення спільного підприємства (СП-2) для реалізації всього імпортованого та газу власного видобутку на внутрішньому ринку України;

- відсторонення НАК „Нафтогаз України” від можливості балансування та розподілу газу на внутрішньому ринку України шляхом укладання угод та постачання газу СП-1 (імпортером газу) та СП-2.

Як зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, реалізація цих умов, на переконання уряду, керівництва НАК „Нафтогаз України” та незалежних експертів, призведе до збереження корупційних схем та зловживань, банкрутства НАК „Нафтогаз України” і буде суперечити національним інтересам.