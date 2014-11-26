Яценюк уточнив: Росія має компенсувати Україні не мільярдні, а трильйонні збитки

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

”Україна подала три позови до Європейського суду з прав людини проти РФ, і ми вимагаємо відшкодування мільярдних, а точніше трильйонних збитків, які завдані Росією Україні”, - сказав він.

Яценюк також нагадав, що Україна розпочала процедуру притягнення Росії до відповідальності у Міжнародному суді ООН за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

”РФ фінансує тероризм в Україні, РФ підтримує тероризм в Україні і РФ порушує конвенцію про боротьбу з тероризмом”, - сказав він.

Читайте такожКоломойський вимагатиме від Росії компенсацій через Гаазький трибуналЯк повідомляв УНІАН, 14 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна готує звернення до Міжнародного суду ООН та Європейського суду з прав людини щодо повернення захопленого Росією майна в Криму.

На початку червня міністр юстиції Павло Петренко заявляв, що збитки, яких зазнає Україна, як держава, та її громадяни від російської анексії Криму, становлять 1 трлн 80 млрд грн і постійно зростають.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

За даними уряду, станом на вересень, на відновні роботи на сході країни буде необхідно близько 11,8 млрд грн. Через дії терористів і під час АТО постраждало приблизно 11 тисяч об`єктів.