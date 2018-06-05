В кожній країні під посольством РФ мають пройти акції на підтримку Олега Сенцова – нардепи від УКРОПу

В УКРОПі вважають, що українська дипломатична служба повинна бути більш категоричною у своїх вимогах визволити бранців Кремля.

Українська влада не робить жодних дієвих кроків для визволення незаконно засуджених бранців кремлівського режиму. Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив голова УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.

«Ми не бачимо сьогодні дієвих кроків із визволення українських в’язнів сумління з путінських таборів ані з боку Президента України, ані з боку Міністерства закордонних справ, ані з боку українського посольства в РФ», – зазначив Тарас Батенко.

В УКРОПі вважають, що українська дипломатична служба повинна бути більш категоричною у своїх вимогах визволити бранців Кремля. Водночас у політсилі закликають партнерів з Європейського Союзу не ручкатися з президентом Путіним, а наголошувати на необхідності визволення українських політв’язнів у кожній розмові з господарем Кремля.

«Ми не повинні опускати руки. Щодня мають відбуватися акції протесту під російськими посольствами в усьому світі, а не тільки в Україні. Ми мусимо боротися за живого Сенцова, за живого Кольченка, за кожного українського громадянина», – зауважив укропівець.

У свою чергу народний депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич закликала закордонних дипломатів долучитися до акцій на підтримку Олега Сенцова, які цими днями відбуваються у десятках європейських міст.

«Наша партія готує звернення до всіх посольств, які перебувають в Україні, із проханням підтримати свідомих громадян України і європейських столиць у захисті українських політв’язнів і надати оцінку злочинним діям Путіна та Росії. Ми наполягаємо, щоб наша позиція була спільною й консолідованою», – наголосила Ірина Констанкевич.