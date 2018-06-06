Україна і РФ увійшли в десятку найменш миролюбних країн

Росія зайняла 154 місце в "Глобальному індексі миролюбності» і разом з Україною увійшла в десятку найменш миролюбних країн світу.

Дослідження було опубліковано в середу міжнародним Інститутом економіки і світу.

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На думку експертів, ще менш сприятлива ситуація склалася в Центральноафриканській Республіці, Конго, Лівії, Ємені, Сомалі, Іраку, Південному Судані, Афганістані та Сирії.

«Дуже низьку» оцінку отримала також Україна, посівши 152 місце і ще п'ять держав — Нігерія, Туреччина, Північна Корея, Пакистан і Судан.

Білорусь виявилася на 101-му місці, Казахстан на 70 і Молдова на 64.

Найбільш миролюбними визнано 13 країн — Ісландія, Нова Зеландія, Австрія, Португалія, Данія, Канада, Чехія, Сінгапур, Японія, Ірландія, Словенія, Швейцарія та Австралія.

При складанні рейтингу враховувалися такі критерії, як «безпека в суспільстві», «тривалі конфлікти» і «мілітаризація».

У загальному і цілому рівень миролюбності на планеті знизився, при цьому негативна тенденція триває четвертий рік поспіль, заявив радіостанції засновник і директор інституту Стів Киллели.

У 92 країнах ситуація порівняно з 2017 роком погіршилася, в 71 країні — покращилася.

Найменш мирними регіонами світу є Близький Схід і Північна Африка.

Раніше Україна потрапила в десятку країн з найгіршими дорогами.