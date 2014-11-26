Черговий літак із останками пасажирів «Boeing-777» відправлять до Нідерландів 28 листопада – ХОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час наради з представниками міжнародної місії з розслідування катастрофи літака «Boeing-777» рейсу MH17 повідомив директор Департаменту економіки і міжнародних відносин ОДА Віктор Коваленко.

За його відомостями, в церемонії прощання з жертвами катастрофи, яка відбудеться на льотному полі Міжнародного аеропорту «Харків» близько 11:00, візьме участь Міністр безпеки та юстиції Королівства Нідерланди Іво Опстельтен. До Нідерландів буде відправлено шість трун з тілами загиблих пасажирів.

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На нараді були присутні командувач міжнародною місією з розслідування катастрофи літака «Boeing-777» рейсу MH17 Міхіль Марханд, командир бойового підрозділу Об`єднаної спільної міжвідомчої оперативної групи МН17 Ханс Ван Де Вен, політичний радник місії Мартін Ван Бюрен, керівники структурних підрозділів ХОДА, представники МВС, ГУ ДСНС, Південної залізниці, аеропорту.

«Спасибі за те, що ви надаєте нам честь - організовуєте церемонію прощання з жертвами авіакатастрофи. Коли це починалося чотири місяці тому, ніхто не міг уявити, що це триватиме так довго. Хочу подякувати вам і за ту підтримку, яку ви нам надаєте, і за те, що ви в черговий раз згодні допомогти нам», - сказав Ханс Ван Де Вен.