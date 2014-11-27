У Дніпропетровському крилі БПП за лічені години до першого засідання Ради назрів бунт

Вони обурені тим, що сталося з Борисом Філатовим, якого не пустили на засідання фракції БП і тим, що Порошенко привів у фракцію неоднозначних людей, повідомляє Новое время.

"Я обурений тим, що сталося з Філатовим - я вважаю, що це неприпустимо, також як і приймати до складу фракції людей, таких як Нестеренко, які були в команді Вілкула та безпосередньо пов'язані з Опозиційним блоком. Сьогодні це готові законсервовані тушки, які завтра по команді Вілкула та Ахметова чи інших латентних сепаратистів вистрибнуть з БПП", - повідомив Андрій Денисенко, депутат від БПП по 26 виборчому округу, Дніпропетровськ.

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Група мажоритарників від БПП, представників Дніпропетровської області погрожує масовим виходом з фракції і дає Порошенкові час подумати до завтра, до початку засідання новообраної ВР

"Ми поки що не виходимо з блоку, ми хочемо дати президенту час подумати до завтра до початку засідання новообраної ВР, з ким йому по дорозі - з Ахметовської зграєю або з людьми, які разом з тим же Порошенком були на Майдані і робили революцію", - сказав Денисенко, виступаючи від імені невдоволених депутатів.

Раніше під Генпрокуратурою Борис Філатов заявив про свій вихід з фракції БПП.