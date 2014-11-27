Біля будівлі парламенту зібралось кількасот співробітників правоохоронних органів

Вони розташувалися по периметру будівлі парламенту, повідомляє у "Твіттері" журналіст радіо "Свобода" Сергій Андрушко.

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Верховна Рада VIII скликання збирається сьогодні на урочисте засідання. Новообрані народні депутати складуть присягу, відкриється перша сесія нового парламенту.

"Дбати про благо Вітчизни"- з присяги, яку сьогодні роздають новим депутатам pic.twitter.com/yNoOcaeQAA — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) November 27, 2014

Станом на 26 листопада Центральна виборча комісія зареєструвала 419 з 423 депутатів Верховної Ради. У парламенті нового скликання будуть порожні 27 місць, на яких мали бути представлені мажоритарники з Криму і контрольованих бойовиками угруповань "ДНР" та "ЛНР" частин Донецького та Луганської областей.