У Порошенка спростували "погрози Путіна" розпочати наступ
11:02, 27 листопада 2014Політика
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Колишній керівник інфомарційної служби АП Ірина Фриз заявляє, що посол Росіїї Михайло Зурабов не був присутній під час розмови президентів України та Росії.
Фриз: Він ніколи нікому б й не дозволив агресивний та неконструктивний тон / Фото УНИАН
Про це вона написала у своєму Facebook.
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"Офіційно. Вчора посол РФ Зурабов не був присутнім під час телефонної розмови Президента Украіни з Путіним. Отже інформація про це, що пішла в медіа така ж недостовірна як і те, що на адресу суверенної держави лунали бодай якісь погрози. Працюючи понад 10 років з Петром Порошенко можу лише підтвердити, що він ніколи нікому б й не дозволив в розмові з собою агресивний та неконструктивний тон тощо", - написала вона.
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