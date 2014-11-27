У Порошенка спростували "погрози Путіна" розпочати наступ

Про це вона написала у своєму Facebook.

Читайте такожПорошенко в присутності Зурабова поговорив з Путіним. Той погрожує наступом - ЗМІ

"Офіційно. Вчора посол РФ Зурабов не був присутнім під час телефонної розмови Президента Украіни з Путіним. Отже інформація про це, що пішла в медіа така ж недостовірна як і те, що на адресу суверенної держави лунали бодай якісь погрози. Працюючи понад 10 років з Петром Порошенко можу лише підтвердити, що він ніколи нікому б й не дозволив в розмові з собою агресивний та неконструктивний тон тощо", - написала вона.