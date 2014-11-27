Засідання Верховної Ради VIII скликання відкрив Звягільський
12:34, 27 листопада 2014Політика
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Перше засідання Верховної Ради VIII скликання відкрив найстаріший народний депутат 81-річний Юхим Звягільський.
Звягільський відкрив першу сесію ВР нового скликання / фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття Юхимом Звягільським першого засідання новообраної Ради деякі депутати в залі кричали "Ганьба!".
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У той же час депутати, які обиралися за списком "Опозиційного блоку", оплесками зустріли оголошення про відкриття засідання Юхимом Звягільським.
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