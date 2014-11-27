Засідання Верховної Ради VIII скликання відкрив Звягільський

Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття Юхимом Звягільським першого засідання новообраної Ради деякі депутати в залі кричали "Ганьба!".

Читайте такожСтали відомі імена голів усіх фракцій у новій Раді

У той же час депутати, які обиралися за списком "Опозиційного блоку", оплесками зустріли оголошення про відкриття засідання Юхимом Звягільським.