Засідання Верховної Ради VIII скликання відкрив Звягільський

12:34, 27 листопада 2014
Політика
10 0

Перше засідання Верховної Ради VIII скликання відкрив найстаріший народний депутат 81-річний Юхим Звягільський.

Звягильский открыл первую сессию ВР нового созыва / фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття Юхимом Звягільським першого засідання новообраної Ради деякі депутати в залі кричали "Ганьба!".

Читайте такожСтали відомі імена голів усіх фракцій у новій Раді

У той же час депутати, які обиралися за списком "Опозиційного блоку", оплесками зустріли оголошення про відкриття засідання Юхимом Звягільським.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter