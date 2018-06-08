Депутати Береза і Долженков побилися в Раді через Мураєва (фото)

Сутичка відбулася через депутата Мураєва, який раніше назвав незаконно засудженого в Російській Федерації українського режисера Олега Сенцова терористом.

У сесійній залі Верховної Ради відбулася сутичка між депутатами Юрієм Березою ("Народний фронт") та Олександром Долженковим (“Опозиційний блок”).

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на засіданні парламенту, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко вимагала, щоби Євгеній Мураєв (позафракційний) вибачився перед Сенцовим та його родичами за те, що він назвав його терористом. При цьому вона зазначила, що “Опозиційний блок” привів цього депутата до парламенту.

Депутат Долженков почав з місця кричати, що Мураєв не є членом фракції “Опозиційний блок” і він не обирався за списком партії.

На ці вигуки Долженкова депутат Береза підвівся із свого робочого місця і зі словами: “Що ти гавкаєш?”, підбіг і вдарив декілька раз Долженкова.

Депутати їх розборонили і відвели Березу на його робоче місце.

Як відомо, Мураєв обирався до парламенту як мажоритарник у виборчому окрузі №181 Харківської області. Він раніше входив до фракції “Опозиційний блок”, але 14 червня 2016 року вийшов із цієї фракції і на даний час є позафракційним.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман засудив висловлювання Мураєва, що нібито Сенцов є терористом.

“Це ж треба так не любити рідну країну, в якій народився, по якій ходиш, щоб дозволяти собі такі вислови, які абсолютно неприйнятні для нормальної людини. Але я думаю, що там немає взагалі жодних цінностей, крім, напевно, грошей, які затьмарюють розум”, - сказав Гройсман.