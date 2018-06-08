Екс-охоронець Януковича заявив, що президента-втікача планували вбити і спалити живцем

Свідок захисту суперечить позиції захисників Януковича, стверджуючи, що Янукович саме втікав з Києва, а не відбув у робочу поїздку, як на цьому впродовж всього судового розгляду справи про держзраду Януковича, наполягають його адвокати.

Свідок захисту у справі державної зради колишнього президента України Віктора Януковича екс-начальник штабу охорони глави держави Володимир Павленко заявляє, що Януковича планували розстріляти та спалити живцем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Павленко заявив на допиті в суді.

Він розповів, що після того, як Янукович 21 лютого підписав угоду з опозицією за участі іноземних посередників, він поїхав до Межигір’я, звідки мав намір вилетіти до Харкова, однак через погану погоду було прийнято рішення їхати машинами. Ввечері того ж дня до оточення Януковича надійшла інформація, що тодішня опозиція планувала за допомогою 10 тисяч протестувальників, серед яких були бойовики, та за допомогою військової техніки, захопити Межигір’я, де перебував Янукович. “Опозиційний штаб мав намір захопити Межигір’я. У нас була інформація про зраду в Міністерстві оборони і що з “Десни” вже виїхала колона. Янукович зрозумів, що будуть жертви. І вирішив їхати до Харкова, щоб їх уникнути”, - сказав свідок.

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За його словами, коли про це дізналися опозиціонери, “то їхні настрої стишились”.

Вже коли Янукович був у Харкові, до його оточення дійшла інформація, що протестувальники підійшли до Межигір’я, і було прийнято рішення відкрити ворота резиденції.

Далі свідок розповідає про пересування Януковича після того, як він виїхав з Києва. Зокрема, що при підльоті до Харкова було хибне повідомлення про замінування аеропорту і тому були прийнято рішення приземлятися там. У Харкові Янукович планував провести з’їзд депутатів місцевого рівня півдня і сходу країни. Однак Янукович так і не взяв участь у цьому заході, оскільки надійшла інформація “що в Харків вже прибули радикали і деякі з них вже були в Палаці спорту, де планувалось проведення з’їзду. Він додав, що представники партії “Свобода” хотіли застрелити Януковича, а якби не вдалося “закидати коктейлями Молотова кортеж і заживо спалити”.

Суддя Дев’ятко запитав Павленка, “ви повідомили про теракт, що планувалося заживо спалити президента, звідки у вас інформація”.

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Павленко відповів, що це йому повідомив співробітник СБУ, прізвище якого він не пам’ятає. Суддя здивувався, як можна забути прізвище людини, яка повідомила таку інформацію.

На це Павленко відповів, що в охороні президента було задіяно біля тисячі людей і всіх їх він не може пам’ятати.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.