Аваков назвав нардепа Мураєва покидьком за слова про Сенцова

13:39, 08 червня 2018
Політика
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У Раді вимагають звинуватити Мураєва у держзраді з-за його заяв щодо Сенцову / фото УНІАН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав позафракційного нардепа Євгена Мураєва покидьком за його висловлювання про українського політв'язня Олега Сенцова.

Про це він написав у своєму Twitter. "Мураєв - покидьок. Тут нема що обговорювати", - додав міністр.

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Раніше повідомлялося, що позафракційний нардеп, колишній "регіонал" і власник проросійського телеканалу NewsOne Євген Мураєв назвав ув'язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова терористом.

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Народний депутат від фракції "Народного фронту" Сергій Пашинський звернувся в Службу безпеки України з вимогою порушити кримінальну справу стосовно позафракційного народного депутата Євгена Мураєва.

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Теги: #Арсен Аваков#Олег Сенцов#Євген Мураєв