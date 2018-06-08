Аваков назвав нардепа Мураєва покидьком за слова про Сенцова

Мураєв заявив, що режисер Сенцов нібито є терористом.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав позафракційного нардепа Євгена Мураєва покидьком за його висловлювання про українського політв'язня Олега Сенцова.

Про це він написав у своєму Twitter. "Мураєв - покидьок. Тут нема що обговорювати", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що позафракційний нардеп, колишній "регіонал" і власник проросійського телеканалу NewsOne Євген Мураєв назвав ув'язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова терористом.

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Народний депутат від фракції "Народного фронту" Сергій Пашинський звернувся в Службу безпеки України з вимогою порушити кримінальну справу стосовно позафракційного народного депутата Євгена Мураєва.