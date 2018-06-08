Аваков назвав нардепа Мураєва покидьком за слова про Сенцова
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав позафракційного нардепа Євгена Мураєва покидьком за його висловлювання про українського політв'язня Олега Сенцова.
Про це він написав у своєму Twitter. "Мураєв - покидьок. Тут нема що обговорювати", - додав міністр.
Раніше повідомлялося, що позафракційний нардеп, колишній "регіонал" і власник проросійського телеканалу NewsOne Євген Мураєв назвав ув'язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова терористом.
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Народний депутат від фракції "Народного фронту" Сергій Пашинський звернувся в Службу безпеки України з вимогою порушити кримінальну справу стосовно позафракційного народного депутата Євгена Мураєва.