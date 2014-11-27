Порошенко: Федералізації України не буде
14:44, 27 листопада 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко, що федералізації України не буде.
Президент висловився проти федералізації / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.
"100% українців зараз за єдину державу. Конституційна більшість українців бачить її унітарною. Ніякої федералізації!", - зазначив він.
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"Я переконаний, що вчинив правильно, розпустивши попередній парламент. Чесні вибори вперше в нашій історії оновили склад ВР більш ніж на 50%", - додав глава держави.
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