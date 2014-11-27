Турчинов підбив підсумки роботи старої Ради: 1915 проектів, 371 закон

Про це заявив голова Верховної Ради України сьомого скликання Олександр Турчинов під час виступу на першому пленарному засіданні Верховної Ради України восьмого скликання, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Турчинов виокремив «особливо знакові» закони. «Зокрема, це пакет законопроектів, прийнятих у зв’язку з необхідністю захисту держави від російського вторгнення. Насамперед, парламент оперативно вніс зміни до Державного бюджету на поточний рік, значно збільшивши фінансування на оборону держави, ухвалив пакет законів, що забезпечували роботу правоохоронних органів та Збройних сил України. Зокрема, Закон України "Про Національну гвардію України", а також низку законів, які врегулювали питання соціального захисту учасників АТО та їх сімей», - сказав він.

Читайте такожКабмін склав повноваження перед новообраною РадоюТакож Турчинов відзначив ухвалені закони щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, щодо реформування державної антикорупційної політики, реформи вищої освіти, захисту прав інвалідів, статусу ветеранів війни тощо.

Також був прийнятий пакет антикризових законів, що дозволили уряду не допустити дефолту в Україні. Був ухвалений закон щодо здійснення державних закупівель, а також закони, які забезпечують перехід України до європейських стандартів.

Турчинов відзначив також ухвалений у квітні 2014 року Закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення», що відкриває нові можливості до демократизації українського суспільства, прийняття якого українська громадськість вимагала упродовж 10 років. Крім того, він нагадав про пакет законів, що забезпечують боротьбу з корупцією, а також закони України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» та «Про очищення влади», що визначають процес люстрації чиновників, працівників силових структур, які сприяли узурпації влади, підриву основ національної безпеки і оборони України або порушенню прав і свобод людини. Нарешті парламент сьомого скликання ухвалив європейський закон про прокуратуру, прийняття якого було зобов’язанням України перед Радою Європи з 1995 року, сказав Турчинов.

«Стратегічним та вирішальним для країни стала синхронна з Європейським парламентом ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 16 вересня 2014 року… Наша держава повинна стати рівною серед вільних демократичних країн Європи, щоб разом розвиватись в спільному європейському домі», - наголосив голова ВР 7-го скликання.