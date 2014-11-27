Гройсман попросив Вілкула піти з президії ВР: Саша, президія завершила роботу (відео)

Про це пише "Українська Правда".

Подія трапилася по завершенні перерви після того, як Гройсмана обрали спікером.

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Коли Гройсман побачив Вілкула, він сказав: "Саша, Саша, президія закінчила свою роботу".

Після цього деякі депутати почали сміятися та аплодувати.

До обрання спікера Вілкул бву у президії разом з іншими предстваниками політичних партій, що пройшли до ВР.