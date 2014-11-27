Гройсман попросив Вілкула піти з президії ВР: Саша, президія завершила роботу (відео)
17:53, 27 листопада 2014Політика
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Під час засідання ВР депутат від Опозиційного Блоку Олександр Вілкул переплутав своє місце і сів поряд із новообраним спікером Володимиром Гройсманом.
Гройсман попросив Вілкула піти з президії / УНІАН
Про це пише "Українська Правда".
Подія трапилася по завершенні перерви після того, як Гройсмана обрали спікером.
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Коли Гройсман побачив Вілкула, він сказав: "Саша, Саша, президія закінчила свою роботу".
Після цього деякі депутати почали сміятися та аплодувати.
До обрання спікера Вілкул бву у президії разом з іншими предстваниками політичних партій, що пройшли до ВР.
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