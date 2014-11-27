Гройсман попросив Вілкула піти з президії ВР: Саша, президія завершила роботу (відео)

17:53, 27 листопада 2014
Політика
2 0

Під час засідання ВР депутат від Опозиційного Блоку Олександр Вілкул переплутав своє місце і сів поряд із новообраним спікером Володимиром Гройсманом.

Гройсман попросив Вілкула піти з президії / УНІАН

Про це пише "Українська Правда".

Подія трапилася по завершенні перерви після того, як Гройсмана обрали спікером.

Читайте такожСпікером нової Ради став Володимир Гройсман

Коли Гройсман побачив Вілкула, він сказав: "Саша, Саша, президія закінчила свою роботу".

Допис by Сергій Шинкар.

Після цього деякі депутати почали сміятися та аплодувати.

До обрання спікера Вілкул бву у президії разом з іншими предстваниками політичних партій, що пройшли до ВР.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter