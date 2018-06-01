Тимошенко в Брюсселі представила “новий український фемінізм” (фоторепортаж)

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко в Брюсселі зробила все можливе, щоб на тлі інших жінок-політиків з`явитися в образі «залізної леді нашого часу». Висловлювання прем`єра, м`яко кажучи, відрізнялися не жіночою жорсткістю, і помітно вибивали з колії решту високопоставлених пані.

Якщо представниці великої політики інших країн, пропонуючи «жіночий погляд» на політику, намагалися підкреслити в собі м`якість і здатність до компромісів на противагу чоловічій безкомпромісності і жорсткій лінії поведінки, то Тимошенко демонструвала «новий український фемінізм» - поєднання різкої, і місцями навіть агресивної лінії поведінки з елегантною і по-жіночому сексуальною зовнішністю.

Зокрема, говорячи про взаємини прем`єра з Президентом України в питанні вирішення газового конфлікту з Газпромом, Тимошенко відзначила, що спочатку не хотіла відповідати публічно на лист Президента, проте потім вирішила, «а чом би ні?».

А у вітальному слові з нагоди 8 Березня прем`єр «проїхалася» по українських чоловіках: «Це той день (8 Березня), коли чоловіки чесно визнають, що їм неможливо жити без нас. Вони готують нам сніданки, прибирають в квартирах і мовчки дякують долі за те, що 8 Березня трапляється один раз в рік...»

Олена Перегуда

Фото Олександра Прокопенка/ УНІАН