Тимошенко в Брюсселі представила “новий український фемінізм” (фоторепортаж)

Тимошенко в Брюсселі представила “новий український фемінізм” (фоторепортаж)

16:32, 07 березня 2008
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Прем`єр-міністр зробила все можливе, щоб на тлі інших жінок-політиків з`явитися в образі «залізної леді нашого часу». Українським чоловікам дісталося авансом...

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко в Брюсселі зробила все можливе, щоб на тлі інших жінок-політиків з`явитися в образі «залізної леді нашого часу». Висловлювання прем`єра, м`яко кажучи, відрізнялися не жіночою жорсткістю, і помітно вибивали з колії решту високопоставлених пані.

Юлія Тимошенко і комісар ЄС із зовнішніх відносин Беніта Ферреро-Вальднер
Якщо представниці великої політики інших країн, пропонуючи «жіночий погляд» на політику, намагалися підкреслити в собі м`якість і здатність до компромісів на противагу чоловічій безкомпромісності і жорсткій лінії поведінки, то Тимошенко демонструвала «новий український фемінізм» - поєднання різкої, і місцями навіть агресивної лінії поведінки з елегантною і по-жіночому сексуальною зовнішністю.

Зокрема, говорячи про взаємини прем`єра з Президентом України в питанні вирішення газового конфлікту з Газпромом, Тимошенко  відзначила, що спочатку не хотіла відповідати публічно на лист Президента, проте потім вирішила, «а чом би ні?».

Юлія Тимошенко і державний секретар США Кондоліза Райс

Юлія Тимошенко і Президент Фінляндії Тар`я Галонен

А у вітальному слові з нагоди 8 Березня прем`єр «проїхалася» по українських чоловіках: «Це той день (8 Березня), коли чоловіки чесно визнають, що їм неможливо жити без нас. Вони готують нам сніданки, прибирають в квартирах і мовчки дякують долі за те, що 8 Березня трапляється один раз в рік...»

Юлія Тимошенко і голова парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе

Олена Перегуда

Фото Олександра Прокопенка/ УНІАН

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