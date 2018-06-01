Тимошенко в Брюсселі представила “новий український фемінізм” (фоторепортаж)
Прем`єр-міністр зробила все можливе, щоб на тлі інших жінок-політиків з`явитися в образі «залізної леді нашого часу». Українським чоловікам дісталося авансом...
Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко в Брюсселі зробила все можливе, щоб на тлі інших жінок-політиків з`явитися в образі «залізної леді нашого часу». Висловлювання прем`єра, м`яко кажучи, відрізнялися не жіночою жорсткістю, і помітно вибивали з колії решту високопоставлених пані.
|Юлія Тимошенко і комісар ЄС із зовнішніх відносин Беніта Ферреро-Вальднер
Зокрема, говорячи про взаємини прем`єра з Президентом України в питанні вирішення газового конфлікту з Газпромом, Тимошенко відзначила, що спочатку не хотіла відповідати публічно на лист Президента, проте потім вирішила, «а чом би ні?».
|Юлія Тимошенко і державний секретар США Кондоліза Райс
|Юлія Тимошенко і Президент Фінляндії Тар`я Галонен
А у вітальному слові з нагоди 8 Березня прем`єр «проїхалася» по українських чоловіках: «Це той день (8 Березня), коли чоловіки чесно визнають, що їм неможливо жити без нас. Вони готують нам сніданки, прибирають в квартирах і мовчки дякують долі за те, що 8 Березня трапляється один раз в рік...»
|Юлія Тимошенко і голова парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе
Олена Перегуда
Фото Олександра Прокопенка/ УНІАН