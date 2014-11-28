За добу в зоні АТО загинув один військовий, троє – поранені
13:10, 28 листопада 2014Політика
0 0
Впродовж доби в зоні АТО загинув один і поранені троє українських військовослужбовців.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожСили АТО збили російський безпілотник біля Щастя – штаб"За минулу добу загинув один український захисник, ще троє отримали поранення", - сказав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter