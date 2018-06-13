Путін залишив Суркова на посаді кремлівського куратора "ДНР" і "ЛНР"

Також з'явилися укази щодо інших посад, проте істотних змін в оточенні Путіна не помічено.

Президент Росії Володимир Путін зберіг на посаді "помічника уповноваженого РФ з питань Донбасу" Владислава Суркова, про можливе усунення якого ходили чутки в ЗМІ. Про це йдеться в указі президента РФ, опублікованому на сайті Кремля.

Також на сайті з'явилися укази щодо інших посад, проте істотних змін в оточенні Путіна не помічено. Зокрема Путін зберіг посаду глави своєї адміністрації за Антоном Вайно, заступниками призначені Олексій Громов і Сергій Кирієнко. Ще одним указом Дмитро Пєсков зберіг за собою посади заступника голови президентської адміністрації та прес-секретаря Путіна.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер негативно сприймає таке рішення, як відсторонення Суркова з посади "уповноваженого президента Росії по Донбасу", який являється куратором "ЛНР" і "ДНР".

Зокрема, на думку Волкера, спілкування з Сурковим сприяє вирішенню ситуації. У той же час Волкер заявив, що рішення по Донбасу знаходиться в руках Путіна: