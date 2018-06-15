Тимошенко: Доки Крим і Донбас не повернуться в Україну, ніхто з українців не може бути спокійним

Політик упевнена, що паралельно з процесами, які відбуваються на базі Мінського формату, після виборів президента потрібно повернутися до Будапештського меморандуму.

Повернення миру в Україну та стратегія відновлення Донбасу – ці питання мають бути головними в порядку денному інтелектуальної еліти країни і не можуть бути монополізовані владою.

Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час Форуму «Новий Курс України», який сьогодні проходить у Києві.

«Мир потрібен Україні як повітря. Війна перетворилася в ширму для прикриття корумпованої, безглуздої політики влади, у найбільший заробіток для декількох людей. Це те, що сьогодні стримує мирний процес і на дає можливості вести реальні переговори», – наголосила Юлія Тимошенко.

Політик упевнена, що паралельно з процесами, які відбуваються на базі Мінського формату, після виборів президента потрібно повернутися до Будапештського меморандуму.

«Я твердо знаю, як і з ким вести переговори про мир. Мені не завадять чиїсь бізнес-проекти, які робляться на крові, не завадять жодні кулуарні домовленості, які сьогодні ведуться», – зазначила парламентарій.

Тимошенко наголосила, шо треба «думати про Донбас не як про окуповану територію, а як про українську землю», пам’ятати про 2 мільйони біженців, які «свій захист та майбутнє шукали в Україні» і тим самим спростували міфи про «проросійський Донбас».

Шлях до завершення окупації, на думку Тимошенко, полягає й через введення миротворців ООН на умовах України.

«Нам треба вже сьогодні думати про створення міжнародних фондів для відновлення та розвитку Донбасу, для повернення до життя тих людей, які знайшли тимчасовий притулок на неокупованій території. У жодному випадку, не можна забути й про тих, хто поклав своє здоров’я, життя на фронтах у боротьбі проти агресора», – наголосила Юлія Тимошенко.

«Поки Крим і Донбас не повернуться в Україну, ніхто з українців не може бути спокійним», – заявила Тимошенко, відповідаючи на запитання учасників Форуму.