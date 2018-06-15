Справа з "убивством Бабченка": в СБУ повідомили про цілу серію терактів, заплановану спецслужбами РФ

У СБУ заявили, що крім Германа в Україні діють інші особи, які можуть бути залучені Росією до виконання терактів.

Крім Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, в Україні діють інші особи, які можуть бути залучені Росією до виконання терактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

"Спочатку ми планували затримати Германа одразу після встановлення замовників та можливих інших співвиконавців терористичного акту стосовно Бабченка", - сказав він.

Водночас, за словами Тиводара, в процесі проведення негласних слідчо-розшукових дій було задокументовано, що спецслужби Росії планують цілу серію терористичних актів в Україні.

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"При цьому були отримані дані про те, що російськими спецслужбами складено список потенційних об'єктів терористичних атак. Крім громадянина Германа на території України діють інші особи, які можуть бути залучені російською стороною до виконання цих терористичних актів", - наголосив Тиводар.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який мешкає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.