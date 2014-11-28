У Верховній Раді зареєстровано законопроект про імпічмент президента

Наразі текст проекту закону на сайті парламенту відсутній, пише Радіо Свобода.

Автори документу – представники фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко та Андрій Кожем’якін.

Крім того, коаліційна угода передбачає прийняття закону, який врегулює процедуру притягнення президента України до відповідальності в порядку імпічменту.

Читайте такожУчасники коаліції домовилися ухвалити закон про імпічмент

Конституція передбачає, що президент може бути усунений з поста Верховною Радою в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Питання про усунення в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу парламенту.

В Україні немає спеціального закону щодо застосування процедури імпічменту.