У Конгресі США пропонують збільшити допомогу Україні у 2019 році

У 2019 бюджетному році Сполучені Штати можуть виділити Україні 691 млн дол., що на понад 70 млн дол. більше, ніж передбачено на поточний рік.

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує збільшити у бюджеті на 2019 рік кошторис допомоги, що надається Україні через програми Державного департаменту і Пентагону.

Про це Посольство України у США повідомляє у Facebook.

«Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив власний проект “Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік”, де кошти, які пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, у тому числі летальної зброї оборонного характеру, визначені в обсязі 250 млн дол. Дана сума на 50 млн дол. перевищує асигнування для відповідних програм підтримки України, затверджені у Консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік», - сказано у повідомленні.

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У представленому у зазначеному комітеті проекті “Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік” (бюджетний рік у США починається з 1 жовтня – УНІАН) кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів та причетних агентств визначено у сумі 441 млн дол., що на понад 20 млн дол. перевищує відповідні асигнування 2018 року.

«Таким чином, сукупний обсяг коштів, які можуть бути виділені для підтримки України у 2019 бюджетному році, становить 691 млн дол. США, що на понад 70 млн дол. більше, ніж передбачено асигнуваннями поточного року», - зазначили у посольстві.

Для набуття чинності вищезгадані законопроекти мають бути схвалені повним складом Палати представників, підтримані Сенатом та підписані президентом США.