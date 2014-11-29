За добу в зоні АТО загинув один військовий, 11 – поранені
13:03, 29 листопада 2014Політика
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Впродовж доби в зоні АТО загинув один українській військовослужбовець, 11 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.
Читайте також"Азов" повідомив про знищення під Маріуполем розвідувальної групи бойовиків"Всього внаслідок бойових дій за минулу добу загинув один український воїн та 11 отримали поранення", - сказав Польовий.
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