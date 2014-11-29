За добу в зоні АТО загинув один військовий, 11 – поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

Читайте також"Азов" повідомив про знищення під Маріуполем розвідувальної групи бойовиків"Всього внаслідок бойових дій за минулу добу загинув один український воїн та 11 отримали поранення", - сказав Польовий.