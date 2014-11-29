Усі 28 членів НАТО вважають, що на сході України присутні російські війська - генсек

Думку про присутність російських військ в Україні розділяють усі 28 країн-членів НАТО.

Про це в інтерв`ю радіостанції ”Эхо Москвы” заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

”Нам говорили спочатку, що в Криму немає російських солдатів. Потім Росія визнала, що солдати російські в Криму були. Потім нам почали говорити, що на сході України немає російських солдатів. Але, за нашими розвідданими, вони там є, російські сили є в Україні”, - сказав Столтенберг.

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За його словами, з відкритих джерел НАТО отримує таку інформацію, отримує її від журналістів, які працюють у регіоні, від представників ОБСЄ.

”Спостерігачі, які розміщені як на кордоні, так і в регіоні, вони повідомляють про переміщення військ, обладнання, танків. У нас є інформація, що там є системи ППО. Звідки, окрім як із Росії, вони можуть отримати таку військову техніку?” - зазначив генсек Альянсу.

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Як сказав Столтенберг, різні неурядові організації повідомляють про поховання російських солдатів, які загинули в Україні.

”Якщо ми резюмуємо дані, які ми отримуємо від розвідслужб, від ЗМІ – дані про поховання російських солдатів, які загинули в Україні, – ось, власне, все разом дозволяє нам скласти таку думку, що в Україні є російські війська, й думку цю розділяю не лише я, але й 28 членів Альянсу”, - сказав Столтенберг.