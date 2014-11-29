Син Порошенка вперше розповів про службу в зоні АТО (відео)

Син президента України та народний депутат Олексій Порошенко, який воював в зоні АТО, вперше поділився подробицями поїздки на Схід країни, йдеться у "Світському житті".

За словами Порошенка-молодшого, у зону бойових дій він поїхав добровольцем. Окрім того, чоловік мусив змінити прізвище, щоб не наражати на небезпеку людей навколо нього.

"Я туди поїхав добровольцем. Я сам з цього приводу написав заяву. Звичайно, були такі моменти, приміром, що я поїхав туди під іншим прізвищем. Прізвище моє там було Анісенко. Гарне українське прізвище. Взяв таке, яке мені дали", - пояснив Олексій.

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Він також розповів, що його батальйон базувався під Краматорськом.

"Я не є професійним військовим, я не є якийсь там командос, який по передовій лазив. Я був в мінометному підрозділі, ми дійсно мали напруження біля нас. Це артилерійський підрозділ. Ми там і стріляли, і допомагали іншим нашим воювати", - додав син президента.

Нагадаємо, син Порошенка зізнався, що відчуває на собі упереджене ставлення через свої родинні зв'язки. Олексій Порошенко попросив не порівнювати його з Януковичем-молодшим