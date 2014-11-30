Депутати хочуть звернутися до КС з приводу неконституційності закону про референдум - Наєм



Про це повідомив у своєму Facebook народний депутат від БПП Мустафа Найєм.

«1 грудня о 14:00 група депутатів ... разом з «Реанімаційним пакетом реформ» і коаліцією громадських організацій ”За чесний референдум” подадуть в КС звернення про визнання неконституційним Закон України «Про всеукраїнський референдум», - написав Найєм.

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Він нагадав, що закон був прийнятий у 2012 році без урахування понад 2000 поправок, внесених на розгляд ВР.

«Закон дозволяє приймати на загальному референдумі практично будь-яку норму, прописану в бюлетені: починаючи від конфіскації приватної власності, скасування або прийняття Конституції в будь-якій її редакції, прописаної владою, і закінчуючи питаннями незалежності України .... Найголовніше, ініціювати референдум може тільки глава держави. процедури призупинення такого процесу або оспорювання результатів референдуму в законі відсутні», - цитує Наєма Українська правда.