В ОБСЄ заявили, що російський "гуманітарний конвой" містить 18 бензовозів

Черговий російський "гумконвой", розвантажившись на території України 30 листопада, крім вантажівок, містив 18 бензовозів і чотири "супроводжуючі транспортні засоби", повідомляє ZN.UA з посиланням на ОБСЄ.

"30 листопада 2014 року в 9:42 група спостерігачів стали свідками прибуття конвою російського біля прикордонного пропускного пункту "Донецьк". Конвой складався з 21 вантажного автомобіля, 18 бензовозів і чотирьох супроводжуючих транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

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Для яких цілей під виглядом гуманітарного конвою Росія передала Донбасу 18 бензовозів, які самі по собі гуманітарною допомогою не є, не повідомляється. Так само, як і не повідомляється і про зміст вантажівок.

В ОБСЄ зазначили, що у 21:16 останній автомобіль російської колони повернувся на територію РФ.