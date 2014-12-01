РНБО: Бойовики посилили обстріли в Луганській області (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Посилилися обстріли бойовиків і на Луганському напрямку. Тут по наших позиціях біля Станиці Луганської, Артема, Макарового, Геївки, Щастя вогонь вівся з артилерії та мінометів. У районі села Нижньотепле Станично-Луганського району терористи двічі завдали удару із «Градів», - зазначив він.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули троє військових, 14 - пораненіТакож Лисенко додав, що на трасі Бахмутка «терористи після трьох обстрілів з реактивних установок «Град» спробували атакувати наші позиції біля села Сокільники, атаку відбито».

Крім того, за його словами, із «Градів» були обстріляні позиції поблизу села Кримське. З мінометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли опорні пункти біля селища Донецьке та Трьохізбенки.