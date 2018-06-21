"БПП" пропонує кандидатуру Ірини Фріз на посаду міністра у справах ветеранів

У "БПП" сподіваються, що інші фракції підтримають цю пропозицію.

Фракція "Блок Петра Порошенка" пропонує кандидатуру народного депутата від цієї політичної сили Ірини Фріз на посаду міністра у справах ветеранів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови фракції "БПП" Олексій Гончаренко.

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"Щойно на засіданні фракції "Блок Петра Порошенка" наша фракція висунула одноголосно міністром у справах ветеранів нашу колегу Ірину Фріз", - сказав Гончаренко.

За його словами, фракція вважає, що міністерство має бути створене якнайшвидше, і "наша фракція пропонує саме її кандидатуру".

Гончаренко висловив сподівання, що інші фракції підтримають цю пропозицію. За його словами, це питання може бути розглягуте наступного пленарного тижня або ж принаймні до кінця сесії.