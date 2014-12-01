У «Народному фронті» заявили про плани очолити комітет ВР з нацбезпеки

Про це йдеться у зверненні "Народного фронту".

"Ми, народні депутати, командири військових формувань та спецпідрозділів, вважаємо, що комітет з питань національної безпеки і оборони має очолити представник "Народного фронту" для реалізації законодавчих завдань щодо реформи армії. Реформи, концептуальні підходи яких ми поділяємо як командири добровольчих батальйонів і військові експерти", - йдеться в заяві.

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Також в «Народному фронті» повідомляють, що за списком партії до Верховної ради обрані депутати, які брали участь в АТО - Андрій Тетерук, Юрій Береза, Дейдей Євген, Євген Лапін та інші.