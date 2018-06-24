"Моє життя зламане": Бабченко розповів, що зараз ховається в бункері

Журналіст вважає, що спецслужби РФ прослуховують його через гаджети. Його сім'ю евакуювали з РФ і зараз вона також знаходиться під держохороною.

Російський журналіст Аркадій Бабченко розповів, як зараз він живе, після проведення спецоперації СБУ та інсценування власного вбивства.

Про це він повідомив у Facebook.

Він зазначив, що з моменту його "вбивства" його життя істотно змінилося.

"Мені зараз не можна нічого. Я не можу вийти на вулицю, я не можу зустрітися з ким хочу, я не можу поїхати куди хочу, я не можу робити, що захочу. Я не можу не те, що піти в кафе посидіти з друзями - я не можу навіть вийти в магазин. Їжу мені привозять. Кожен вихід в місто - це спецоперація. Кожна зустріч - десь у закритому приміщенні, обумовленому заздалегідь, краще в місці, що охороняється. План перебування в цьому місці розробляється заздалегідь. Зустрічі можливі тільки з невеликою кількістю людей", - розповідає Бабченко.

Журналіст вважає, що спецслужби РФ прослуховують його через гаджети. Його сім'ю евакуювали з РФ і зараз вона також знаходиться під держохороною.

"У нас немає нічого. Ось взагалі нічого. Сім'ю евакуювали з Росії за день до години Д, тому що повідомляти дату довелося, природно, по телефону, а там-то телефони слухалися однозначно, і треба було залишити мінімальний часовий люфт, щоб тупо не встигли затримати на кордоні, і тепер у нас є тільки те, що помістилося в машину за одну ходку. Три валізи речей. Квартира, гараж, шмотки, відеокамера імпортна три штуки - все залишилося там. У мене зараз державне все. Навіть виделки. На табуреті, на якій я пишу цей пост, стоїть інвентаризаційний номер", - ділиться Бабченко.

Він зазначає, що залишився без роботи і взагалі не виходить не вулицю.

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"Моє життя в черговий раз повністю зламане. Я зовсім не уявляю, що далі. Де я буду далі жити, як я буду далі жити, як буде жити моя дитина, в яку школу вона буде ходити, чи зможе вона просто вийти погуляти на вулицю без взводу автоматників. Нічого не закінчилося. Розумієте? Нічого ще не закінчилося", - скаржиться він.

Журналіст додав, що зараз він з родиною "сидить в бункері і ховається від найманих вбивць".