"Самопоміч" виступає категорично проти екс-регіоналів на чолі комітетів Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам.

“Якщо Партія регіонів у своїх різних реінкарнаціях отримає високі посади голів парламентських комітетів, то ми не потребуємо жодної посади. Це дорога в нікуди”, - сказав Соболєв.

Він додав, що коаліція працюватиме над скасуванням депутатської недоторканності, реформою правоохоронних органів, щоб “притягнути цих панів до відповідальності”.

Читайте такожКомітети в Раді можуть очолити Пинзеник, Семенченко, Богомолець, Продан і Парубій“Але разом з ними бути головами комітетів ми не збираємося”, - наголосив депутат.

Він також зауважив, що Регламентний комітет ВР має очолити людина не з коаліції, щоб “контролювати нас”.

“Але до чого тут Партія регіонів?”, - сказав Соболєв.

Своєю чергою депутат від “Самопомочі” Оксана Сироїд нагадала, що кандидати від її партії претендують на посади у комітетах з питань безпеки та оборони, із закордонних справ, запобігання та протидії корупції, а також комітеті з питань інформаційних технологій.

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