НАТО засуджує мілітаризацію окупованого Криму - генсек

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив сьогодні на прес-конференції у штаб-квартирі НАТО, яка відбулась після засідання Комісії Україна-НАТО.

«Ми засуджуємо нарощування Росією військової присутності в Криму та у Чорному морі, а також погіршення ситуації з правами людини на півострові», - заявив він.

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"Ми не визнаємо цієї анексії", - наголосив Столтенберг.

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без відзнак блокували і захоплювали військові, прикордонні і державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Республіки Крим і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.