Рада зі скандалом прийняла за основу проект постанови про склад Кабміну

18:41, 02 грудня 2014
Політика
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Верховна Рада України ухвалила за основу проект постанови про формування складу Кабінету міністрів України.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний документ (№1008) проголосували 229 народних депутатів із 383, зареєстрованих у сесійній залі.

Проти проголосували 16 депутатів, утримались - 9, не голосували - 129.

Після цього в залі пролунали крики "Ганьба!".

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Зокрема, “Опозиційний блок” та “Самопоміч” не дали жодного голосу, «Блок Петра Порошенка» - 125 голосів, “Народний фронт” - 69.

Після цього голосування представники “Опозиційного блоку” покинули сесійну залу.

Даним проектом постанови передбачається призначити:

віце-прем’єр-міністром з регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - Геннадія Зубка;

віце-прем’єр-міністром – Валерія Вощевського;

віце-прем’єр-міністром – міністром культури – В’ячеслава Кириленка;

міністром Кабінету міністрів – Ганну Онищенко;

міністром оборони – Степана Полторака;

міністром закордонних справ – Павла Клімкіна;

міністром внутрішніх справ – Арсена Авакова;

міністром юстиції - Павла Петренка;

міністром фінансів – Наталію Яресько;

міністром економіки – Айвараса Абрамавичуса;

міністром палива та енергетики - Володимира Демчишина;

міністр освіти та науки – Сергія Квіта;

міністром охорони здоров’я – Олександра Квіташвілі;

міністром аграрної політики – Олексія Павленка;

міністром праці та соціальної політики – Павла Розенка;.

міністром з інформаційної політики – Юрія Стеця;

міністром молоді та спорту – Ігоря Жданова;

міністром екології та природніх ресурсів – Ігоря Шевченка;

міністром інфраструктури - Андрія Пивоварського.

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