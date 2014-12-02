Рада зі скандалом прийняла за основу проект постанови про склад Кабміну

Верховна Рада України ухвалила за основу проект постанови про формування складу Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний документ (№1008) проголосували 229 народних депутатів із 383, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 16 депутатів, утримались - 9, не голосували - 129. Після цього в залі пролунали крики "Ганьба!". Читайте такожВерховна Рада обирає членів Кабміну (пряма трансляція) Зокрема, “Опозиційний блок” та “Самопоміч” не дали жодного голосу, «Блок Петра Порошенка» - 125 голосів, “Народний фронт” - 69. Після цього голосування представники “Опозиційного блоку” покинули сесійну залу. Даним проектом постанови передбачається призначити: віце-прем’єр-міністром з регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - Геннадія Зубка; віце-прем’єр-міністром – Валерія Вощевського; віце-прем’єр-міністром – міністром культури – В’ячеслава Кириленка; міністром Кабінету міністрів – Ганну Онищенко; міністром оборони – Степана Полторака; міністром закордонних справ – Павла Клімкіна; міністром внутрішніх справ – Арсена Авакова; міністром юстиції - Павла Петренка; міністром фінансів – Наталію Яресько; міністром економіки – Айвараса Абрамавичуса; міністром палива та енергетики - Володимира Демчишина; міністр освіти та науки – Сергія Квіта; міністром охорони здоров’я – Олександра Квіташвілі; міністром аграрної політики – Олексія Павленка; міністром праці та соціальної політики – Павла Розенка;. міністром з інформаційної політики – Юрія Стеця; міністром молоді та спорту – Ігоря Жданова; міністром екології та природніх ресурсів – Ігоря Шевченка; міністром інфраструктури - Андрія Пивоварського.

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