Кандидат в уряд від Радикальної партії хотів вкрасти держпідприємство - біографія

19:19, 02 грудня 2014
Політика
2 0

У офіційній біографії кандидата на пост віце-прем'єра від Радикальної партії Валерія Мощевського написано, що на нього була відкрита кримінальна справа за спробу вкрасти "Шляхове ремонтно-будівельне управління №100".

Валерій Вощевський / vinnitsaok.com.ua

Про це написано в біографії, яку роздали депутатам у Верховній Раді.

Допис by Mustafa Nayyem.

"2005-2006 рр. і 2008-2010 рр. – глава правління ВАТ "ДАК" "Авомобільні дороги України", під час керівництва ДК намагався вкрасти ДП "ШРБУ №100" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України". Була порушена кримінальна справа", - йдеться в біографії, передає Українська правда.

Крім того, Вощевський був керівником "Укравтодору" за часів Януковича, але керував нею тільки два місяці (17.03.2010-17.05.2010).

Читайте такожЛяшко очолить фракцію Радикальної партії у ВР

Як відомо, Вощевський разом з іншими 16 кандидатами включений в список претендентів на міністерські посади, яких мають голосувати пакетом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter