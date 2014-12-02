Кандидат в уряд від Радикальної партії хотів вкрасти держпідприємство - біографія

Про це написано в біографії, яку роздали депутатам у Верховній Раді.

"2005-2006 рр. і 2008-2010 рр. – глава правління ВАТ "ДАК" "Авомобільні дороги України", під час керівництва ДК намагався вкрасти ДП "ШРБУ №100" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України". Була порушена кримінальна справа", - йдеться в біографії, передає Українська правда.

Крім того, Вощевський був керівником "Укравтодору" за часів Януковича, але керував нею тільки два місяці (17.03.2010-17.05.2010).

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Як відомо, Вощевський разом з іншими 16 кандидатами включений в список претендентів на міністерські посади, яких мають голосувати пакетом.