Кандидат в уряд від Радикальної партії хотів вкрасти держпідприємство - біографія
19:19, 02 грудня 2014Політика
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У офіційній біографії кандидата на пост віце-прем'єра від Радикальної партії Валерія Мощевського написано, що на нього була відкрита кримінальна справа за спробу вкрасти "Шляхове ремонтно-будівельне управління №100".
Валерій Вощевський / vinnitsaok.com.ua
Про це написано в біографії, яку роздали депутатам у Верховній Раді.
Допис by Mustafa Nayyem.
"2005-2006 рр. і 2008-2010 рр. – глава правління ВАТ "ДАК" "Авомобільні дороги України", під час керівництва ДК намагався вкрасти ДП "ШРБУ №100" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України". Була порушена кримінальна справа", - йдеться в біографії, передає Українська правда.
Крім того, Вощевський був керівником "Укравтодору" за часів Януковича, але керував нею тільки два місяці (17.03.2010-17.05.2010).
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Як відомо, Вощевський разом з іншими 16 кандидатами включений в список претендентів на міністерські посади, яких мають голосувати пакетом.
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