Горбачов звинуватив США в «тріумфалізмі» і розв'язуванні Холодної війни

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на The Telegraph, про це він сказав, коментуючи домовленість про перемир'я між українською армією і проросійськими терористами на Сході України.

За словами Горбачова, ще є час, щоб розрядити відносини між Москвою і Заходом за прикладом періоду "Перебудови".

"Зараз знову є ознаки Холодної війни. І цей процес треба зупинити. Власне, нам це вдалося у 80-х. Ми тоді вибирали деескалацію, єдність Німеччини. А тоді ситуація була гіршою, ніж зараз. Тому можна це зробити знову", - сказав Горбачов.

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Він також додав, що "не хотів би хвалити дуже російський уряд, який теж наробив помилок", однак, на його думку, саме США несе відповідальність за нинішнє протистояння Кремля і Вашингтона через Україну.

"Сьогодні загроза виходить від американської позиції. Вони захопилися тріумфалізмом", - сказав Горбачов.

Він також похвалив Путіна за модернізацію армії, "аби в разі потреби ми могли відповісти належним чином". Однак при цьому екс-президент СРСР закликав обидві сторони зупинитися і розрядити відносини. Раніше Горбачов говорив, що Путін повторює його помилки - починає вважати себе богом.