Садовий і його "Самопоміч" катастрофічно втрачають рейтинги: блогер назвав причину

За кандидата в президенти Андрія Садового готові проголосувати лише 2,4% - 3,4%.

Український політолог Кирило Сазонов пояснив, чому Андрій Садовий і його "Самопоміч" катастрофічно втрачають рейтинги.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Раз вже всі обговорюють рейтинги від КМІС і "Рейтинг", цікаво подивитися не тільки на успіхи, але й на провали. На мій погляд тут дуже показовий приклад "Самопомочі" та її лідера Андрія Садового. Серйозний успіх у минулій кампанії, "партія середнього класу", прекрасні перспективи, фракція у Верховній Раді, в Київраді, у багатьох місцевих радах. Садового взагалі всерйоз розглядали в якості перспективного кандидата в президенти. І що в результаті маємо? Маємо повний провал. За кандидата в президенти Андрія Садового готові проголосувати 2,4% - 3,4%. Це не рейтинг, це максимум технічний кандидат, та й то в другому ешелоні. Шансів немає від слова "зовсім", - написав він.

"Рейтинг "Самопомочі" теж не тішить партійців – від 2,4% до 5,1%. Тобто питання потрапляння до ВР наступного скликання, м'яко кажучи, дискусійне. Можуть і пролетіти. Так що не виключено, що для гарантованого проходження до Ради "Самопомочі" доведеться шукати союзника, який дасть пару відсотків. Як варіант – Анатолій Гриценко, в високий результат якого через рік я абсолютно не вірю. Так, на тлі оптимізму минулих виборів цей результат інакше як провальним і не назвеш. Що, до речі, цілком логічно. Партія пройшла до Ради з кредитом довіри і великими очікуваннями. А в результаті дала тільки скандали. Блокування окупованих територій, скандали в сесійній залі, сміттєвий колапс у Львові і ряд сумнівних рішень – все логічно. Надій не виправдали. Так теж буває. Хороший, до речі, урок всім іншим партіям. Перша перемога нічого не гарантує...", - додав блогер.