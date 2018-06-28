Саакашвілі у Грузії засудили до шести років в'язниці

Міхеїл Саакашвілі також позбавлений на 2 роки і 3 місяці права займати посади.

Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі винним у справі про побиття депутата Валерія Гелашвілі.

Обвинувальний вирок Саакашвілі суддею було винесено деякий час назад, повідомляє видання "Грузія online".

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За рішенням судді, екс-президент Грузії засуджений до 6-ти років позбавлення волі. Міхеїл Саакашвілі також позбавлений на 2 роки і 3 місяці права займати посади.

Напад на Гелашвілі відбулося в 2005 році. Співробітники МВС зупинили машину чиновника і побили його. Гелашвілі з важкими травмами потрапив до лікарні. Впоследвии він заявляв, що Саакашвілі, якого Гелашвілі звинуватив в аморальних вчинках і захоплення його нерухомості, особисто організував замах на нього.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну до 2021 року.