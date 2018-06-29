У Кремлі кажуть, що роботу омбудсменів оцінюватимуть Порошенко й Путін

Прес-секретар російського президента наголосив, що утримуваними особами опікується ще й Медведчук.

У Кремлі заявили, що роботу омбудсменів оцінюватимуть президенти України і Російської Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Як і раніше, складається вельми проблематична ситуація з синхронізацією дій двох омбудсменів. Зрозуміло, що досить великий дефіцит довіри, взаємної, але наразі повна розкоординация», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, про що домовлялися президенти України і РФ, якщо уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову знову не пустили до режисера Олега Сенцова , а мотивували це тим, що вона не має російського громадянства.

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Пєсков також заявив, що проблеми були і у російського омбудсмена Тетяни Москалькової в Києві, і без попереднього повідомлення її українська колега Денисова «приїхала сюди».

«Головним чином, це наразі неспроможність сторін домовитися про алгоритм дій і про режим відвідування. Крім того, там існує нерозуміння, чому навколо певних прізвищ (Сенцов, який голодує понад 40 днів, - УНІАН) концентрується інтерес української сторони, і абсолютно ігноруються інші особи, які також перебувають у відповідних установах на території Росії », - сказав прес-секретар російського президента.

«Процес іде. Домовленість була, і ми залишаємося прихильними цій домовленості, але це досить довгий шлях», - підкреслив він.

На уточнювальне запитання УНІАН, якщо омбудсмени не можуть домовитися за три тижні, може є сенс доручити цю роботу іншим особам, Пєсков відповів: «Омбудсмени працюють на виконання домовленостей двох президентів. Про ефективність їх роботи судитимуть президентам, бо саме вони давали доручення своїм омбудсменам».

«При цьому не слід забувати, що питаннями утримуваних осіб займається і група Медведчука (лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук - УНІАН), причому досить успішно. Тут не слід забувати, що ця робота ведеться за різними напрямками», - додав Пєсков.