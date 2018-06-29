Україна може припинити співпрацю з ПАРЄ у разі повернення Росії - нардеп

Нардеп також зазначив, що шанси позитивного для РФ рішення складають 50%.

Україна може припинити співпрацю з Парламентською асамблеєю Ради Європи у випадку, якщо Росія відновить роботу в органі.

Про це повідомив керівник української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв на сторінці Facebook.

За його словами, ПАРЄ піддається шантажу з боку Росії і готовий "продати індульгенцію" режиму Путіна.

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"На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна. Бюро ПАРЄ всупереч звичайній процедурі підготовки рішень, прискорило розгляд шантажистських вимог РФ в регламентному комітеті Асамблеї. Все вирішиться в жовтні на сесії ПАРЄ", - каже Ар'єв.

Нардеп також зазначив, що шанси позитивного для РФ рішення складають 50%. У разі такого рішення Україна може припинити співпрацю з асамблеєю.

"Лоббі буде шалене. Реально, шанси 50/50 - чи залишиться ПАРЄ поважним органом, чи піддаватиметься шантажисту за відновлення фінансування і втратить повагу. У випадку повернення РФ в ПАРЄ у 2019 через цинічну процедуру не бачу потреби далі працювати в самодискредитованій організації", - наголосив глава української делегації.

Раніше УНІАН повідомляв, що Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала своїм президентом депутата від Швейцарії Ліліан Морі-Паск'є.