Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ через невиконання Мінських угод

Канцлер ФРН наголосила, що усі країни-члени ЄС спільно формує політику ЄС і приймає спільні рішення.

Канцлер Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель заявляє, що Європейська Рада продовжила до 31 січня 2019 року економічні санкції, що пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Російської Федерації, через невиконання Мінських угод.

Про це канцлер ФРН сказала на прес-конференції за підсумками дводенного саміту лідерів держав та урядів країн-членів ЄС, що відбувався у Брюсселі.

Зокрема, її попрохали прокоментувати заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про те, що Британія дуже особливим чином намагається впливати на політику Євросоюзу стосовно Росії, незважаючи на процес її виходу з ЄС.

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"Усі ми формуємо політику відносно Росії в Європейському Союзу, кожна країна-член", - заявила Меркель.

"Ми говорили про санкції і ми продовжили ці санкції через Мінські угоди і Україну", - заявила Меркель.

"Але те, що ви кажете, це не вірно. Стосовно виходу Британії з ЄС, ми чверть години говорили з Терезою Мей з цього приводу", - заявила Меркель.

Вона сказала, що сьогодні з Британією обговорювався поточний стан справ та майбутні відносини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі запитали схоже питання у президента Франції Еммануеля Макрона, який відповів, що Європейський Союз не має агресивної політики стосовно Росії, але він хоче, аби Україна та Росія знайшли спосіб для виконання та дотримання Мінських угод, які покликані мирно урегулювати ситуацію на Донбасі.

28 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон мали ознайомити членів Європейської Ради з виконанням сторонами конфлікту Мінських угод, покликаних мирно урегулювати ситуацію на сході України.

Довідка УНІАН. У 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції до виконання Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Термін дії чинних обмежувальних заходів спливає 31 липня 2018 року.