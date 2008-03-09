Ющенко: неможливо без гніву дивитися на метушню і інтриги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що і надалі має впевненість у своїх намірах покласти край розбрату в Україні. На цьому він наголосив сьогодні, виступаючи в Національній опері України під час урочистостей з нагоди 194-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

“Мої дії були і будуть підпорядковані одній меті – покласти край цим загрозам. Перевести рівень протистоянь у русло державного і національного творення”, – сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши при цьому : “Я маю достатньо сил і впевненості здійснити це”.

У продовження теми Глава держави зауважив, що сьогодні “найгіршим лихом для України” є втрата цілісних орієнтирів, “ що перетворює суспільство на зневірений, збайдужнілий, цинічний натовп”.

За словами В.ЮЩЕНКА, якщо аналізувати сьогоднішній політичний стан в Україні, можна дійти висновку, що “ми з упертістю повертаємося до руїн”. “Бездумна боротьба, розбрат, подвійні стандарти зараз простираються посеред нас... Вже неможливо без гніву дивитися на те, як безкінечна політична метушня та інтриги, приховані за красивими гаслами, гальмують наш рух вперед”, - зауважив Президент.