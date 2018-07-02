В Конституції слід запровадити реальну систему стримувань і противаг - Бурбак

Максим Бурбак підкреслив, що дискусія про зміни в Конституцію повинна бути публічною.

"Народний фронт" закликає до предметної дискусії щодо змін в Конституцію.

На цьому наголосив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

Він нагадав, що лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк оприлюднив розгорнуті пропозиції конституційних змін.

"Насамперед, йдеться про виконання явної волі українського народу: закріплення в Конституції мети членства в НАТО і Євросоюзі. Крім того, пропонується конституційні новації, які дозволять нарешті чітко розподілити повноваження центральних органів влади та підвищити ефективність державного управління в Україні", - підкреслив Максим Бурбак.

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"Важливість цієї ініціативи показує і те, що одразу після оприлюднення пропозицій, ворог розпочав чергову масовану кампанію проти Яценюка в Інтернеті. Десятки тисяч доларів за один день вкладені в тиражування примітивного фейку проти Яценюка. Очевидно, в когось в Кремлі "підгоряє". А це означає, що ми на правильному шляху!", - наголосив керівник фракції.

Максим Бурбак підкреслив, що дискусія про зміни в Конституцію повинна бути публічна.

"Звертаюся до всіх демократичних сил у парламенті: почнімо конкретну дискусію про конституційні зміни. Це має бути прозорий публічний процес. Ми пропонуємо не лише внести в Конституцію євроатлантичну ясність, а й запровадити реальну систему стримувань і противаг у владі", - наголосив він.