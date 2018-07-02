Шанс на повернення: чи змінить новий президент ПАРЄ позиції Росії

Нещодавно Парламентську асамблею Ради Європи очолила швейцарська депутатка-соціалістка Ліліан Морі-Паск’є. Проте передусім ми повинні розуміти, що зараз ПАРЄ, як і Рада Європи, втрачає свій вплив. Тому що через скандал із Педро Аграмунтом була підірвана репутація і Ради Європи, і ПАРЄ.

Призначення Ліліан Морі-Паск’є президентом ПАРЄ, як відомо, відбулося після того, як її попередник представник Італії Мікеле Ніколетті залишив свою посаду достроково через поразку на парламентських виборах в Італії.

Загалом, Ліліан Морі-Паск’є була членом комітету з питань Росії, відповідно проблеми, пов’язані з Росією та корупцію, яку провокує РФ, вона знає надзвичайно добре.

Після корупційного скандалу в асамблеї, викликаного звинуваченнями на адресу Азербайджану, який, по суті, скуповував доповідачів ПАРЄ, що досліджували тему порушення прав людини в цій країні, асамблея не зробила жодних висновків — всі ці люди не були відсторонені.

ПАРЄ є беззубою в тій частині, яка стосується боротьби з корупцією

По суті, ПАРЄ є беззубою в тій частині, яка стосується боротьби з корупцією. Ці питання віддані на відкуп національним прокуратурам. Тобто справами, в яких замішані представники Британії, Італії, Німеччини тощо, мають займатися національні прокуратури цих країн. Натомість ПАРЄ може тільки привернути увагу, сказати: «Ваш депутат замішаний у корупції». Але далі цього справа не може піти, оскільки можливості ПАРЄ обмежені.

Ліліан Морі-Паск’є представляє Соціалістичну фракцію, і зараз їхня квота на посаду голови ПАРЄ. Соціалісти, як відомо, завжди тяжіли до Росії. До того ж, ця фракція, на відміну від фракції Європейської народної партії, наполягає на поверненні росіян до асамблеї.

Голова української делегації Володимир Ар’єв уже попередив, що на наступній сесії ПАРЄ питання про повернення російської делегації в асамблею може бути вирішено, на жаль, позитивно. І Морі-Паск’є навряд чи буде з цим боротися… Тому я вважаю, що шанси росіян на повернення до парламентської зали Ради Європи будуть тільки збільшуватися.

Процес по поверненню російської делегації в ПАРЄ — це черговий доказ того, що спроба повернути Росію в асамблею вкотре запущена

А недавнє рішення розпочати процес по поверненню російської делегації в ПАРЄ — це черговий доказ того, що спроба повернути Росію в асамблею вкотре запущена, і шанси на те, що РФ вдасться повернути, є.

Проте в разі такого сценарію розвитку подій може статися демарш — українська делегація вже попередила, що, якщо повернеться Росія, то вона вийдуть зі складу Парламентської асамблеї Ради Європи й більше не братиме участі в засіданнях. І приклад України наслідують британці, литовці та інші.

Тарас Березовець, політтехнолог, директор компанії Berta Communications, співзасновник Українського інституту майбутнього