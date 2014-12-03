У Калєтніка стверджують, що його доходи законні

За твердженням прес-служби, дії Генеральної прокуратури носять замовний характер щодо розслідування факту отримання дарунків Ігорем Калєтніком.

В свою чергу, батько Ігоря Калєтніка надіслав листа Генпрокуратурі з вимогою спростувати наклеп на сина. У листі Григорій Калєтнік пояснив, що подарунок був від батьків, які подарували синові квартиру у Києві по вулиці Володимирській та інше майно, яким володіли на законних підставах. Квартиру Григорій Калєтнік отримав у 2003 році як народний депутат, повідомляє прес-служба.

Читайте такожПрокуратура завела справу на екс-віце-спікера Калєтніка«Хочу пояснити наступне. Декларація не передбачає розподілу на дарунки, які отриманні від сторонніх осіб, і дарунки від рідних. А згідно із Законом України «Про запобігання та протидії корупції» держслужбовець має право отримувати дарунки від близьких осіб, якими, у тому числі, є батьки. Більше того, методикою заповнення декларант зобов'язаний двічі показувати суму, якщо він отриманий дарунок продав», - говориться у листі батька

Григорій Калєтнік стверджує, що саме так сталося у цьому випадку.

«Я подарував своєму синові квартиру, яку отримав у 2003 році, як народний депутат України 4-го скликання по вул. Володимирській у місті Києві. На час укладення договору дарування зазначену квартиру, у відповідності до вимог законодавства України, було оцінено фахівцями, які склали свій висновок. Із зазначеної операції сплачені всі необхідні платежі до бюджету держави. А тому, законність таких дій очевидна.

У зв'язку з вищезазначеним, звертаюсь до Генерального прокурора України, з вимогою перевірити законність отримання нами, батьками Ігоря, майна, яке в подальшому нами офіційно подаровано своєму рідному сину», - відзначив він.